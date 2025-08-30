Латвия вводит новые правила въезда в страну, в том числе для граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Латвия с 1 сентября вводит новые правила въезда на территорию страны, которые коснутся в том числе и граждане Молдов, не имеющих латвийской визы или вида на жительство, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).
В ведомстве подчеркнули, что новые требования будут применяться не только к тем, кто направляется в Латвию, но также к тем, кто транзитом пересекает страну.
Так, граждане Молдовы, собирающиеся въехать в Латвию должны будут сообщить об этом за 48 часов. При этом латвийским уполномоченным органам нужно будет предоставить следующую информацию:
цель поездки (въезда);
планируемая длительность и место пребывания;
маршрут передвижения по территории Латвии;
место проживания (адрес или гостиница);
контактные данные (телефон, e-mail);
наличие выборных должностей у самого путешественника или его родственников;
участие в выборах в качестве кандидата;
статус госслужащего или муниципального чиновника;
служба в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной, таможенной, внутренней службе, юстиции или внешнеполитических структурах.
Эти меры были приняты в связи с возросшими угрозами безопасности, обусловленными конфликтом на Украине, с целью усиления контроля и повышения эффективности охраны государственной границы, уточнили МИД Молдовы.
«Нарушение обязательства или предоставление ложных или неполных данных влечёт административные взыскания», — отметили в МИД.
Там также сообщили, что обновленные правила не распространяются на граждан Европейского Союза, стран НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Швейцарии и Бразилии. Исключение составляют дипломаты и лица, находящиеся в краткосрочных официальных или технических командировках.