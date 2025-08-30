Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия вводит новые правила въезда в страну, в том числе для граждан Молдовы

МИД Молдовы предупреждает о новых правилах для въезда на территорию Латвии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Латвия с 1 сентября вводит новые правила въезда на территорию страны, которые коснутся в том числе и граждане Молдов, не имеющих латвийской визы или вида на жительство, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

В ведомстве подчеркнули, что новые требования будут применяться не только к тем, кто направляется в Латвию, но также к тем, кто транзитом пересекает страну.

Так, граждане Молдовы, собирающиеся въехать в Латвию должны будут сообщить об этом за 48 часов. При этом латвийским уполномоченным органам нужно будет предоставить следующую информацию:

цель поездки (въезда);

планируемая длительность и место пребывания;

маршрут передвижения по территории Латвии;

место проживания (адрес или гостиница);

контактные данные (телефон, e-mail);

наличие выборных должностей у самого путешественника или его родственников;

участие в выборах в качестве кандидата;

статус госслужащего или муниципального чиновника;

служба в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной, таможенной, внутренней службе, юстиции или внешнеполитических структурах.

Эти меры были приняты в связи с возросшими угрозами безопасности, обусловленными конфликтом на Украине, с целью усиления контроля и повышения эффективности охраны государственной границы, уточнили МИД Молдовы.

«Нарушение обязательства или предоставление ложных или неполных данных влечёт административные взыскания», — отметили в МИД.

Там также сообщили, что обновленные правила не распространяются на граждан Европейского Союза, стран НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Швейцарии и Бразилии. Исключение составляют дипломаты и лица, находящиеся в краткосрочных официальных или технических командировках.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше