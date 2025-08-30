Как давление США сблизило Россию, Китай и Индию перед саммитом ШОС

Активный процесс сближения Китая и Индии начался еще до возвращения Трампа в Белый дом — на саммите БРИКС в Казани лидеры двух стран провели первые за пять лет двусторонние переговоры, напоминает кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его мнению, в Нью-Дели ждали, пока в стране утихнет общественное негодование после конфликта 2020 года, чтобы начать сближение с Пекином. Избрание Трампа ускорило этот процесс. «То, что сейчас происходит, это в очень большой степени индийская демонстрация, что на Соединенных Штатах свет клином не сошелся, что есть другие важные торговые партнеры, в том числе в сфере технологий», — прокомментировал эксперт РБК. Куприянов предположил, что Индия заинтересована в китайских инвестициях в инфраструктурные и высокотехнологичные проекты, а также в подтверждении уже достигнутой договоренности о снятии ограничений на экспорт в Индию оборудования для горнопроходческих работ, а также удобрений, редкоземельных металлов и магнитов.