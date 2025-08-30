Как давление США сблизило Россию, Китай и Индию перед саммитом ШОС

Чем примечателен саммит ШОС в Китае
С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Китай принимает у себя этот форум уже в пятый раз. Как ожидается, сюда приедут более 20 мировых лидеров: как глав государств — участников объединения, так и приглашенных. Среди последних президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Посетит саммит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что это будет крупнейшая встреча за всю историю ШОС.
ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки», в этом формате Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран. Статус наблюдателей имеют Афганистан и Монголия.
По итогам саммита в Тяньцзине должны быть утверждены Стратегия развития ШОС до 2035 года, подписано совместное заявление, посвященное 80-летию ООН, а также документы о сотрудничестве в сферах экономики, безопасности и культурного обмена. Возможно очередное расширение ШОС — заявки на членство подали Армения и Азербайджан, имеющие статус партнеров организации. «Азербайджан и нас пригласили в качестве партнера на предстоящий саммит. Мы примем участие. Мы думаем, что и мы, и Азербайджан можем и должны присоединиться к этой организации», — заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Согласно оценке Reuters, саммит станет «мощной демонстрацией» солидарности государств Глобального юга перед лицом возрастающего давления со стороны США. После мероприятий ШОС председатель КНР Си Цзиньпин примет парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Среди почетных гостей этой церемонии заявлены Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Для Китая парад в честь победы, как и для России, традиционно имеет большое значение; в этот раз он также призван продемонстрировать роль страны в международном сообществе и особенно на Глобальном юге, прокомментировала РБК Ольга Павленко, проректор по проектной и научной работе, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики факультета международных отношений Института международных отношений и политических наук РГГУ. По мнению эксперта, на это указывает и состав гостей, среди которых ожидаются и европейские лидеры — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. «Таким образом, мы увидим, что так же, как на параде в Москве, линия продолжается парадом в Пекине; демонстрируется то, что мир становится многополярным и Глобальный юг объединяется вокруг России и Китая», — сказала она.
Как тарифная политика США сблизила Китай с Индией
«Синьхуа» сообщает, что в 2024 году товарооборот между Китаем и другими странами ШОС достиг рекордных $890 млрд, или 14,4% всей его внешней торговли. Однако крупнейшим торговым партнером республики по-прежнему остаются Соединенные Штаты, хотя КНР и стала одной из главных целей торговой войны, начатой новой американской администрацией. В апреле Дональд Трамп заявил о планах повысить ввозные пошлины на китайские товары на 34% — в дополнение к уже введенным в размере 20%. Когда Пекин анонсировал ответные меры, Трамп увеличил тарифы еще на 50%, до 104%. Китай не отступил и поднял пошлины до 84%. Трамп счел это «неуважением» и 9 апреля объявил о новом повышении — на этот раз до беспрецедентных 145%. Пекин ответил ставкой 125%.
В июне делегации КНР и США договорились о «перемирии» в торговой войне, снизив пошлины до 10 и 30% соответственно. 11 августа Трамп подписал исполнительный указ, продлевающий действие пониженных тарифов в отношении китайских товаров на три месяца, до 10 ноября; в этот период должны пройти переговоры о торговой сделке и подготовке потенциального саммита. Однако на брифинге, посвященном саммиту ШОС, помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь в завуалированной форме раскритиковал Соединенные Штаты за «подрыв мирового порядка». Он представил встречу в Тяньцзине как альтернативу подходу «некоей страны», которая «ставит свои национальные интересы выше интересов других». «Руководящие принципы и основной дух [ШОС] выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций и менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой», — подчеркнул Лю.
С другой стороны, 27 августа вступили в силу американские «штрафные» пошлины против Индии в размере 25%, введенные за покупку российской нефти и анонсированные в начале августа. В итоге совокупная ставка для индийских товаров составила 50%. Администрация США угрожает ввести аналогичные меры и в отношении Китая. В Дели раскритиковали действия США, а Моди, по данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, перестал отвечать на телефонные звонки американского президента. По мнению Павленко, личной неприязни способствовали заявления Трампа, что именно он сыграл весомую роль в перемирии между Индией и Пакистаном, что Дели опровергает.
На этом фоне сближение Индии и Китая пошло еще быстрее: 28 августа агентство Bloomberg сообщило, что еще в марте Си Цзиньпин направил конфиденциальное послание президенту Индии Драупади Мурму, чтобы прощупать возможность улучшения отношений. По данным агентства, послание передали премьер-министру Нарендре Моди. Тогда же председатель КНР опубликовал заявление, в котором дал высокую оценку отношениям двух стран, назвав их «танго дракона и слона».
В июне 2020 года в Гальванской долине, расположенной на спорном участке индо-китайской границы, имел место крупнейший в современной истории пограничный инцидент. Индийские и китайские пограничники, вооружившись палками, вступили в рукопашную, в результате погибли 20 индийских военных и четыре китайских. В декабре 2022 года произошло еще одно столкновение, на этот раз в округе Таванг в индийском штате Аруначал-Прадеш. Сообщалось, что несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. После переговоров в октябре 2024 года стороны заключили соглашение о разведении вооруженных сил и возобновлении патрулирования на границе в Гималаях.
Активный процесс сближения Китая и Индии начался еще до возвращения Трампа в Белый дом — на саммите БРИКС в Казани лидеры двух стран провели первые за пять лет двусторонние переговоры, напоминает кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его мнению, в Нью-Дели ждали, пока в стране утихнет общественное негодование после конфликта 2020 года, чтобы начать сближение с Пекином. Избрание Трампа ускорило этот процесс. «То, что сейчас происходит, это в очень большой степени индийская демонстрация, что на Соединенных Штатах свет клином не сошелся, что есть другие важные торговые партнеры, в том числе в сфере технологий», — прокомментировал эксперт РБК. Куприянов предположил, что Индия заинтересована в китайских инвестициях в инфраструктурные и высокотехнологичные проекты, а также в подтверждении уже достигнутой договоренности о снятии ограничений на экспорт в Индию оборудования для горнопроходческих работ, а также удобрений, редкоземельных металлов и магнитов.
Павленко предположила, что на переговорах может быть затронута тема урегулирования приграничного конфликта. Другой важной темой может стать конфликт Индии и Пакистана. «Поскольку конфликт является очень чувствительным для Дели, он долгосрочный, а Китай с Пакистаном связывают отношения, как в Китае говорят, “всепогодной дружбы”, то здесь важно обсуждение вопроса и договора о водах Инда, который вписан в спорные вопросы между Индией и Пакистаном. И здесь позиция Китая, скорее всего, тоже будет иметь вес», — предположила она.
Перед Китаем Моди посетил Японию — также впервые за почти что семь лет. По мнению Куприянова, это свидетельствует о продолжении курса Индии на «мультиприсоединение»: нормализуя отношения с Китаем, индийские власти также поступательно развивают военно-политическое сотрудничество с другими странами — участницами четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония). «Речь не идет о том, что создается какой-то тройственный блок и что Индия плечом к плечу с Россией и Китаем восстанет против американской гегемонии. Это совершенно индийцам не нужно, как и, на самом деле, китайцам», — резюмировал эксперт.