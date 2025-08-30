Лукашенко поздравил заслуженного мастера спорта Цилинскую с юбилеем

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженного мастера спорта Беларуси Наталью Цилинскую с юбилеем, сообщили в пресс-службе президента.
«Яркий талант, трудолюбие и несгибаемый характер позволили Вам стать самой титулованной чемпионкой в белорусском велосипедном спорте, а после завершения блистательной карьеры — успешным тренером и управленцем», — говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что Цилинская продолжит честно и добросовестно служить родной стране и делать все возможное для приумножения победных традиций белорусского велоспорта.
Лукашенко пожелал спортсменке и ее близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.
«Пусть каждый новый день приносит радость, а близкие окружают вас пониманием», — подчеркнул президент.
С юбилеем прославленную белорусскую спортсменку поздравил и глава НОК республики Виктор Лукашенко. Он отметил, что за годы спортивной карьеры Цилинская проявила себя как человек высокой ответственности, таланта и профессионализма.
«Ваша преданность любимому делу и жизненная мудрость позволяют уверенно вести команду Белорусской федерации велоспорта к новым успехам и достижениям. Под вашим руководством этот популярный вид спорта продолжает развиваться, привлекая талантливую молодежь и стремясь к новым вершинам на международной арене», — подчеркнул глава НОК.
Призер Олимпийских игр.
Наталья Цилинская родилась в 1975 году в Минске. Окончила столичную среднюю школу № 128 и Академию физического воспитания и спорта Беларуси.
Является бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года, 8-кратной чемпионкой мира.
В настоящее время возглавляет Белорусскую федерацию велосипедного спорта, входит в состав Исполкома Национального олимпийского комитета. Работает тренером в «РУОП по велосипедному спорту».
Награждена специальной премией президента Беларуси «Спортивный Олимп».