Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе высмеяли слова фон дер Ляйен о Путине

Журналист из Кипра Алекс Христофору высмеял заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о президенте РФ Владимире Путине.

Журналист из Кипра Алекс Христофору высмеял заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о президенте РФ Владимире Путине.

Накануне европейский политик назвала Путина хищником, и голословно обвинила нашу страну в гибридных атаках на страны Европы.

«И не забудьте взорвать “Северный поток”, — с иронией написал он в соцсети X. — Подождите-ка».

Террористические акты на «Северном потоке» и «Северном потоке —2» произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили диверсии. Россия не раз запрашивала данные по взрывам, но так их и не получила.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше