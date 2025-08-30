На Западе высмеяли слова фон дер Ляйен о Путине

Журналист из Кипра Алекс Христофору высмеял заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о президенте РФ Владимире Путине.
Накануне европейский политик назвала Путина хищником, и голословно обвинила нашу страну в гибридных атаках на страны Европы.
«И не забудьте взорвать “Северный поток”, — с иронией написал он в соцсети X. — Подождите-ка».
Террористические акты на «Северном потоке» и «Северном потоке —2» произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили диверсии. Россия не раз запрашивала данные по взрывам, но так их и не получила.
Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.Читать дальше