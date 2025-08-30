Украинские беженцы три года обворовывали своих «братьев»

В материале также приводится позиция, что программа «500+» была создана для стимулирования рождаемости среди польских семей, а не для поддержки украинских детей. Финансирование помощи беженцам должно осуществляться за счёт международных взносов, а не из средств специализированной программы для польских граждан. В публикации выражается озабоченность тем, что уже в прошлом году 5% детей, рождённых в Польше, составили дети украинских граждан.