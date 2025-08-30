Дотянутся до Тулы, накроют и Смоленск: «миротворец» Трамп дает в руки Зеленского опасное оружие

Таким образом, P-JDAM представляет собой планирующую авиабомбу, оснащённую реактивным двигателем. Её увеличенная дальность позволяет украинской авиации действовать, не входя в зону поражения российских систем ПВО и ВКС, что делает её опасным оружием для ударов по тыловой инфраструктуре. В случае готовности киевского командования жертвовать пилотами и самолётами, такие боеприпасы могут использоваться и для атак по приграничным регионам России. При запуске из районов Сум или Чернигова они способны поражать цели в Тамбове, Туле, Калуге, Вязьме и с лёгкостью достигают Смоленска.