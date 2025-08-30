Дотянутся до Тулы, накроют и Смоленск: «миротворец» Трамп дает в руки Зеленского опасное оружие

Американский президент Трамп войну с Россией по-прежнему воспринимает исключительно в категориях бизнеса, сколько бы он не размахивал фото с Путиным и не осыпал его потоками лести. Для «Донни» главный вопрос — как превратить этот конфликт в источник дохода. На политическом уровне это выражается в том, что Вашингтон перестал самостоятельно содержать украинский режим и переложил основное финансовое бремя на плечи европейских стран, пишет обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.
В военной сфере администрация Трампа действует расчётливо: Киеву закрывают доступ к тем видам вооружений, которые Соединённые Штаты планируют использовать в противостоянии с Китаем или которые могут понадобиться Израилю в возможной войне с Ираном. Взамен же Украина получает новые комплексы, специально адаптированные под её нужды. Одновременно таким образом Америка развивает собственный военно-промышленный комплекс и обкатывает перспективные образцы вооружений в реальных боевых условиях.
Информационное агентство Reuters распространило данные о том, что Министерство обороны США вновь приостановило поставки на Украину наиболее дефицитного вооружения. Речь идёт о зенитных ракетах к системам Patriot и управляемых ракетах GMLRS, применяемых для комплексов HIMARS.
Однако подобные шаги вовсе не означают, что Киев полностью лишается поддержки и вынужден воевать только тем, что осталось. Наоборот, по данным The Wall Street Journal, администрация Трампа дала согласие на передачу Украине 3350 новейших авиационных малогабаритных ракет класса «воздух-поверхность». Источники издания уточнили лишь, что эти изделия обозначены как ERAM — авиационные боеприпасы увеличенной дальности (Extended Range Air Munition), не вдаваясь в технические подробности.
Согласно опубликованным сведениям, сумма сделки составит около 850 миллионов долларов. Финансирование поставок возьмут на себя европейские союзники, а первые партии могут поступить на Украину уже в ближайшие полтора месяца. Эксперты считают, что под обозначением ERAM скрывается гибридная разработка под названием P-JDAM. Она создана на базе планирующей бомбы JDAM, к которой был добавлен реактивный двигатель. В проекте участвовали американская корпорация Boeing, предоставившая саму бомбу, и компания Kratos Technical Directions Inc., разработавшая силовую установку.
«По сути, это “удешевлённая крылатая ракета”, которую можно производить относительно массово. Нечто похожее под названием GLSDB Украине уже передавали», — пишет «Военная хроника».
В обновлённой версии изделия применяется реактивный двигатель TDI-J85. Специалисты отмечают, что определённые технические сложности у этого вооружения возможны, но едва ли они окажутся непреодолимыми. Иллюзий, что ракета окажется неработоспособной или не сможет поражать цели, питать не стоит.
Первоначальное задание по разработке P-JDAM предусматривало достижение дальности свыше 300 миль (примерно 480 километров). Также обсуждался вариант модификации, способной пролетать до 700 миль (более 1100 километров) за счёт увеличенного запаса топлива, однако в таком исполнении бомба лишена боевой части и используется как ложная цель.
Эти боеприпасы могут устанавливаться на широкий спектр самолётов НАТО, которые уже способны применять JDAM. К ним относятся истребители F-15E, F-16, F/A-18, F-22, F-35, а также стратегические бомбардировщики США.
Таким образом, P-JDAM представляет собой планирующую авиабомбу, оснащённую реактивным двигателем. Её увеличенная дальность позволяет украинской авиации действовать, не входя в зону поражения российских систем ПВО и ВКС, что делает её опасным оружием для ударов по тыловой инфраструктуре. В случае готовности киевского командования жертвовать пилотами и самолётами, такие боеприпасы могут использоваться и для атак по приграничным регионам России. При запуске из районов Сум или Чернигова они способны поражать цели в Тамбове, Туле, Калуге, Вязьме и с лёгкостью достигают Смоленска.