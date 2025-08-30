«Искандеры», «Калибры» и сотня дронов: Российские войска этой ночью нанесли массированный удар по Украине

Основные удары пришлись по Днепропетровской области. Там за 15 минут выпустили не менее десяти ракет, зафиксированы попадания в район «Южмаша», а также по Павлоградскому химическому заводу, где хранилось твёрдое топливо для ракет. Удары также пришлись по Павлоградскому механическому заводу, занимавшемуся ремонтом техники.