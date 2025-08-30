«Искандеры», «Калибры» и сотня дронов: Российские войска этой ночью нанесли массированный удар по Украине

ВС РФ прошедшей ночью нанесли массированную атаку по ВПК Украины. Видео © ХДНПРО.
Основные удары пришлись по Днепропетровской области. Там за 15 минут выпустили не менее десяти ракет, зафиксированы попадания в район «Южмаша», а также по Павлоградскому химическому заводу, где хранилось твёрдое топливо для ракет. Удары также пришлись по Павлоградскому механическому заводу, занимавшемуся ремонтом техники.
В Никопольском районе атакованы предприятия и автозаправочные станции в Никополе, Марганце, Покровске и Миривском. В Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего задержаны эшелоны с боеприпасами для ВСУ.
Сообщается и о попаданиях в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской и Волынской областях, а также в районах Киева и Запорожья. Подтверждено поражение пунктов временной дислокации украинских военных в Славянске, Краматорске и Новодонецком.
Ранее сообщалось о семи массированных ударах по военным объектам Украины. В результате были поражены предприятия оборонного комплекса, авиабазы, склады с ракетами «Сапсан» и комплексом «Нептун». Также было повреждено нефтехранилище, обеспечивавшее горючим украинские вооружённые формирования.