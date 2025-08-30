О чем Путин и Си Цзиньпин будут договариваться в Китае: главные темы и интриги саммита ШОС в Тяньцзине

Помимо ключевых встреч и инициатив, в воздухе висит интрига взаимодействия некоторых лидеров саммита. В частности, из-за принципиальной позиции Индии, которая настаивает на осуждении Пакистана — другого участника ШОС — за конфликт, который случился между странами в апреле 2025 года. Дополнительные трудности вызывает стремление Армении и Азербайджана присоединиться к ШОС. Обе страны поддерживают напряженные отношения с Россией и до сих пор не урегулировали двусторонние разногласия. Что могут обсудить на саммите и в чем могут быть трудности в его проведении — в материале URA.RU.