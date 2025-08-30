О чем Путин и Си Цзиньпин будут договариваться в Китае: главные темы и интриги саммита ШОС в Тяньцзине

Предстоящий саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь (архивное фото).
Ожидается, что ключевым вопросом на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди станет развитие партнерства в энергетическом секторе. Эти встречи намечены в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине на севере Китая с 31 августа по 1 сентября.
Руководители стран — членов ШОС собираются также утвердить итоговую декларацию. В данном документе будут зафиксированы согласованные позиции организации по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня. Основное внимание на саммите будет уделено и 80-летию победы во Второй мировой войне.
Помимо ключевых встреч и инициатив, в воздухе висит интрига взаимодействия некоторых лидеров саммита. В частности, из-за принципиальной позиции Индии, которая настаивает на осуждении Пакистана — другого участника ШОС — за конфликт, который случился между странами в апреле 2025 года. Дополнительные трудности вызывает стремление Армении и Азербайджана присоединиться к ШОС. Обе страны поддерживают напряженные отношения с Россией и до сих пор не урегулировали двусторонние разногласия. Что могут обсудить на саммите и в чем могут быть трудности в его проведении — в материале URA.RU.
Встреча Путина и Си Цзиньпина будет исторической.
Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что на полях ШОС состоится важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам дипломата, предстоящие переговоры станут событием исторического масштаба и значительно укрепят двусторонние отношения между государствами.
Путин раскрыл цели визита в Китай.
Владимир Путин дал письменное интервью агентству «Синьхуа» накануне своего визита в Китай. В ходе беседы глава российского государства охарактеризовал Си Цзиньпина как «настоящего лидера крупной мировой державы» и выделил ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами. Особое внимание президент уделил вопросам укрепления Шанхайской организации сотрудничества, расширению экономического взаимодействия, а также координации действий России и Китая на международной арене.
Переговоры президента РФ с лидерами ШОС.
Встреча Путина Си Цзиньпина и Моди.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Си Цзиньпин за чаем обсудят Украину и Трампа: главные заявления Ушакова о поездке главы РФ в Китай.
Основным вопросом предстоящих переговоров президента России с председателем КНР и премьер-министром Индии, по прогнозам, станет развитие партнерства в области энергетики. Об этом пишет агентство Bloomberg. Авторы публикации указали, что с началом СВО на Украине Россия, Китай и Индия образовали так называемый «энергетический треугольник». По мнению экспертов, такая конфигурация является выгодной для этих стран в условиях усиления санкционного давления со стороны западных государств.
Ключевыми вопросами для обсуждения также определены взаимодействие России и Индии, перспективы расширения Нового шелкового пути, а также аспекты международной безопасности, в том числе ситуация вокруг Украины.
Глава российского государства проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди после завершения заседания формата «ШОС плюс». Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, данная встреча лидеров станет первой в текущем году. В рамках переговоров Путин и Моди намерены рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой визита российского лидера в Индию.
Переговоры глав РФ и Турции.
Кроме того, в ходе предстоящей беседы Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется затронуть широкий спектр тем, касающихся двустороннего взаимодействия, а также обсудить актуальные международные вопросы. В частности, совместный поиск усилий по разрешению украинского конфликта.
Масштабные инициативы от Китая.
Пекин планирует выдвинуть крупные инициативы в рамках стратегии «Один пояс — один путь», уделяя особое внимание развитию цифровых и транспортных маршрутов, в первую очередь в регионах Центральной Азии. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен выступить с ключевым обращением, в котором представит позицию Пекина по вопросам глобальной безопасности и многополярного устройства мира. Ожидается, что глава китайского государства подвергнет критике меры протекционизма и призовет к усилению роли многосторонних организаций.
Заключение важных соглашений.
Подписание Тяньцзинской декларации.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин сделал неожиданный подарок Китаю.
Главы государств, которые входят в ШОС, подпишут итоговую декларацию на саммите. В ней будут отражены согласованные позиции организации по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Всего где-то 20 документов мы ожидаем. Центральной станет декларация Совета глав государств, она называется Тяньцзинская декларация, в ней будут отражены консолидированные подходы к актуальным региональным международным проблемам, в том числе в сфере экономики, намечены цели работы организации на каждом из многочисленных направлений ее деятельности», — сказал Ушаков.
Документы о развитии и создании Центра в Ташкенте.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУшаков: у Путина запланировано более 10 двусторонних встреч в рамках ШОС.
Ушаков подчеркнул, что к числу ключевых документов также относятся основные векторы дальнейшего развития ШОС, которые будут закреплены в Стратегии развития организации до 2035 года. Помимо этого, планируется подписание соглашения о создании многофункционального Центра по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности. Он будет размещен в Ташкенте на базе действующей региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, как отметил помощник президента РФ, на предстоящем заседании будет принято официальное решение о присвоении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу.
Обсуждение 80-летия победы во Второй мировой войне.
В рамках всех запланированных мероприятий одно из центральных мест займет тема, посвященная 80-летию победы во Второй мировой войне. Кроме того, отдельный акцент будет сделан на вопросах, связанных с юбилеем создания Организации Объединенных Наций. По итогам саммита ожидается принятие общего заявления, в котором главы государств-участников выразят признательность и почтят память героев и жертв Второй мировой войны.
Главные интриги ШОС.
Отношения Индии и Пакистана.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИндия и Пакистан на пороге войны после теракта в Кашмире: история конфликта между двумя странами.
Взаимоотношения между членами ШОС — Индией и Пакистаном — по-прежнему остаются напряженными. Так, в ходе июньской встречи министров государств-членов ШОС индийская сторона обвинила Пакистан в причастности к нападению, совершенному 22 апреля на индийских туристов в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек.
Индия отказалась поставить подпись под совместным заявлением по итогам совещания министров обороны стран ШОС после того, как было принято решение не включать в документ упоминание об этом инциденте. Вместе с тем, сведения о нападениях в пакистанской провинции Белуджистан были отражены в итоговой декларации.
Визит в КНР премьер-министра Индии.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСаммит ШОС-2025 в Китае: как пройдет самая масштабная встреча организации.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, несмотря на существующие противоречия, намерен посетить Китай в этом году — впервые за последние семь лет. Это событие приобретает особую важность для обеих стран, учитывая, что дипломатические отношения между Индией и Китаем были заморожены с момента вооруженных инцидентов на гималайской границе пять лет назад. На фоне недавних переговоров Моди с министром иностранных дел КНР Ван И, состоявшихся в Нью-Дели, представители обеих государств отметили позитивные изменения в двусторонних контактах. Тем не менее, по информации источников «Коммерсанта», существует вероятность, что визит Моди может быть отменен по соображениям безопасности.
Вступление Армении и Азербайджана в ШОС.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕО чем договорились Армения и Азербайджан: текст исторического документа о мире.
Вопросы, связанные с расширением ШОС за счет новых членов, остаются актуальными и сопряжены с определенными трудностями, пишет 360.ru. В частности, речь идет об Армении и Азербайджане, которые на данный момент обладают статусом партнеров организации. Между этими странами по-прежнему сохраняется неурегулированный конфликт, а мирное соглашение так и не было подписано. Дополнительные сложности вызывает и тот факт, что Армения демонстрирует стремление к сближению с Евросоюзом и постепенно дистанцируется от России, что затрудняет процесс ее возможного вступления в ШОС.