Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости республики

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил народ Узбекистана и соотечественников за рубежом с 34-й годовщиной государственной независимости.
На торжественной церемонии празднования Дня независимости республики в парке «Янги Узбекистон» президент страны выступил с речью.
«Сегодня, в эти знаменательные дни, мы все еще глубже осознаем одну жизненную истину. Благодаря масштабным реформам, начатым на основе идеи созидания Нового Узбекистана, каждый наш соотечественник ощущает на деле и широко пользуется правами и свободами, дарованными независимостью. Именно благодаря этой возвышенной идее мы заново переосмыслили нашу трехтысячелетнюю историю и богатую культуру, возродили традиции Первого и Второго Ренессанса и уверенно делаем практические шаги к Третьему Ренессансу», — подчеркнул глава государства.
Шавкат Мирзиёев также отметил, что за последние годы страна добилась высоких достижений.
Например, экономика Узбекистана демонстрирует устойчивый рост свыше 6%, а ВВП за последние 8 лет увеличился вдвое до $115 млрд и к концу этого года может достичь $130 млрд. Объем экспорта составляет $26 млрд, золотовалютные резервы впервые перешагнули порог в 48 млрд. Порядка 130 млрд иностранных инвестиций привлечено на развитие разных отраслей.
Так, за счет инвестиций в стране появилось 9 тысяч новых предприятий и сервисных комплексов. Удвоилось и число субъектов малого и среднего бизнеса — сейчас в этой области заняты более 10 млн человек.
«В начале года мы поставили перед собой высокую планку по обеспечению занятости 5,5 миллиона человек. За восемь месяцев трудоустроено уже 5 миллионов. Самое важное, только в этом году 700 тысяч наших граждан, работающих за рубежом, убедившись в эффективности проводимых нами реформ, вернулись в страну, к своим семьям», — отметил Шавкат Мирзиёев.
В стране активно развивается сектор энергетики.
Производство электроэнергии по прогнозам в следующем году может достичь 97 млрд кВт⋅ч. «Зеленая» энергетика также не стоит на месте — в текущем году ее доля достигла 30%, произведено 6,5 млрд кВт⋅ч «зеленой» энергии.
«Мы считаем своим священным долгом, бережно относясь к природе, оставить в наследие будущим поколениям прекрасную страну с плодородной землей, прозрачной водой, чистым воздухом. С этой целью мы еще больше расширим работу в рамках общенационального проекта “Яшил макон”. В этом направлении важное значение имеют наши масштабные программы, реализуемые в нынешний Год охраны окружающей среды и “зеленой” экономики», — отметил глава государства.
В Узбекистане социальная политика направлена на поддержку нуждающихся. Уровень бедности в стране упал до 6,8%. Свыше 2,5 млн человек из малообеспеченных семей получили 110 видов помощи и услуг. Порядка 11 тысяч детей-сирот получают образование, занимаются спортом в рамках программы «Хамрохлик» («Сопровождение»).
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что будущее страны решают такие важнейшие вопросы, как образование и здоровье народа. Поэтому количество мест в детских садах доведено до 2,5 млн, а в школах — до миллиона. Доля охвата высшим образованием выросла с 9% до 42%.
«В настоящее время в топ-вузах мира обучаются свыше 2 тысяч наших студентов, 750 из них — за счет государства по линии Фонда “Эл-юрт умиди”. Всех нас радует, что в прошлом году молодежь Узбекистана заняла 1-е место в Центральной Азии по поступлению в топ-500 вузов», — сказал президент Узбекистана.
С модернизацией системы здравоохранения средняя продолжительность жизни в стране выросла с 73,8 лет до 75,1 года.
В своей речи Шавкат Мирзиёев также затронул и геополитическую обстановку в мире.
«Сегодня голос Узбекистана уверенно звучит на региональной и международной арене. Наша страна стала одним из политических центров мира, где проводится множество авторитетных саммитов, международных форумов. Такие форумы — это благородный призыв Узбекистана к народам планеты о мире и сотрудничестве», — заявил узбекский лидер.
Он подчеркнул, что Узбекистан еще больше расширит традиционные, многоплановые и стратегические партнерские связи со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также считает необходимым развивать сотрудничество с Афганистаном.
«К сожалению, в мире немало разных угроз и вызовов. Но если мы будем противостоять им, сплотившись как единое целое, — то обязательно победим. Если на пути к благородной цели мы будем идти рука об руку, искренне стремиться к ее достижению — то обязательно победим. Уверен, что каждый наш соотечественник, глубоко осознавая эти актуальные, острые требования времени, будет самоотверженно служить любимой Родине во имя ее процветания», — отметил Шавкат Мирзиёев.