Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости республики

«В начале года мы поставили перед собой высокую планку по обеспечению занятости 5,5 миллиона человек. За восемь месяцев трудоустроено уже 5 миллионов. Самое важное, только в этом году 700 тысяч наших граждан, работающих за рубежом, убедившись в эффективности проводимых нами реформ, вернулись в страну, к своим семьям», — отметил Шавкат Мирзиёев.