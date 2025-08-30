Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай

Вылетал глава государства не из Минска — вчерашний день белорусский лидер провел на малой родине.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай», — говорится в сообщении.

Глава государства вылетел в Китай не из национального аэропорта Минск. Как отмечает «Пул Первого», борт № 1 ждал президента на аэродроме в Болбасово, под Оршей, это бывший военный аэродром, на котором в советские времена базировались тяжелые бомбардировщики, способные нести в том числе и ядерное оружие.

«Вылетал Первый с аэродрома в Болбасово. Вчерашний день провел на малой родине», — уточнил Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что в программе визита Лукашенко в Китай — участие в саммите ШОС 31 августа и 1 сентября. Саммит станет крупнейшей за всю историю объединения встречей представителей стран-членов ШОС.

Также белорусский лидер по приглашению руководства Китая посетит праздничные мероприятия, посвященные 80-летию победы Китая над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

В ходе визита Лукашенко в Китай запланированы переговоры со своими зарубежными коллегами.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше