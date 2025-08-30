Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай

Глава государства вылетел в Китай не из национального аэропорта Минск. Как отмечает «Пул Первого», борт № 1 ждал президента на аэродроме в Болбасово, под Оршей, это бывший военный аэродром, на котором в советские времена базировались тяжелые бомбардировщики, способные нести в том числе и ядерное оружие.