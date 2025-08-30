МИНСК, 30 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
«Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай», — говорится в сообщении.
Глава государства вылетел в Китай не из национального аэропорта Минск. Как отмечает «Пул Первого», борт № 1 ждал президента на аэродроме в Болбасово, под Оршей, это бывший военный аэродром, на котором в советские времена базировались тяжелые бомбардировщики, способные нести в том числе и ядерное оружие.
«Вылетал Первый с аэродрома в Болбасово. Вчерашний день провел на малой родине», — уточнил Telegram-канал.
Также белорусский лидер по приглашению руководства Китая посетит праздничные мероприятия, посвященные 80-летию победы Китая над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
В ходе визита Лукашенко в Китай запланированы переговоры со своими зарубежными коллегами.