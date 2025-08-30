Ад на Украине: ракеты и «Герани» обрушили огненный шквал — пылают заводы и аэродромы

Украинские источники в ночь на 30 августа описывали последствия удара российских ВКС как настоящий кошмар, отмечая, что ситуация напоминала «ад». В массированной атаке участвовали десятки крылатых ракет «Калибр» и «Искандер», а также сотни дронов-камикадзе «Герань». Удары пришлись по объектам в 19 областях Украины, включая Днепр, Запорожье, Киев и область, Луцк и Черкассы. Под обстрел также попал военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Железнодорожное сообщение оказалось частично парализовано, движение поездов на ряде направлений было приостановлено.
По предварительным данным, в Днепр и область было выпущено около двух десятков ракет. Над территорией завода «Южмаш» в Днепропетровске наблюдалось густое чёрное задымление. Украинские каналы сообщали, что происходящее можно описать лишь как катастрофу. В Павлограде фиксировались крупные пожары и многочисленные попадания по объектам. В Запорожье удары нанесли около пяти ракет, после чего в некоторых районах города пропало электричество — энергетическая инфраструктура получила повреждения, о чём заявили в местной ОВА. В Киеве и области серьёзно пострадала железнодорожная сеть: ряд поездов вынужденно задерживался и прибыл на станцию с опозданием.
Серия взрывов и возгораний зафиксирована также в Луцке и Черкассах. Подтверждено попадание по аэродрому в Староконстантинове, где дислоцировалась украинская авиация. В общей сложности удары затронули почти две десятка регионов страны.
Украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что в атаке участвовали самые разные средства — беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. По его словам, действовали по привычному сценарию: сначала в течение ночи шли заходы дронов, а под утро начинались массированные пуски ракет. В этот раз удары наносились не по одному направлению, а сразу по нескольким — западному, центральному и восточному. При этом часть из них пришлась по энергетическим объектам в Днепропетровской и Запорожской областях.
Российский политический обозреватель Руслан Осташко подчеркнул, что удары носили масштабный характер. Среди ключевых направлений он выделил Днепропетровск и Павлоград: в первом случае поражён важный военный объект, а во втором — Павлоградский химический завод, занимавшийся производством и хранением твёрдого ракетного топлива, а также Павлоградский механический завод, где ремонтировалась техника и выпускались комплектующие. Кроме того, под удар попали места временной дислокации ВСУ в районах Славянска, Краматорска и Новодонецкого, что серьёзно ослабило позиции украинских подразделений на фронте. По его оценке, комплексное применение высокоточного оружия позволило одновременно вывести из строя предприятия ВПК, объекты энергетики и логистики, а также нанести урон резервам противника.
Украинские структуры, как и в предыдущие разы, поспешили заявить о «почти стопроцентных успехах» своей ПВО. По их версии, в ночь налёта по территории страны было выпущено 45 ракет, из которых якобы удалось сбить 38.
В Киеве уточняли, что речь идёт о шести из восьми баллистических «Искандеров» и тридцати двух из тридцати семи крылатых ракет различных типов, включая «Калибр», Х-101 и «Искандер-К».
Кроме того, украинские Воздушные силы утверждали, что им удалось уничтожить или заглушить 510 беспилотников из 537 задействованных в атаке.
Тем не менее, даже по официальным сообщениям с украинской стороны, зафиксированы прямые попадания пяти ракет и двадцати четырёх беспилотников в семи районах, а также падения обломков на двадцати одной территории.
При этом украинская сторона также предпринимала попытки атаковать территорию России. За ночь силы ПВО сбили 86 вражеских беспилотников. Утром в Крыму была отражена крупная воздушно-морская атака, о чём сообщили российские ресурсы. Фиксировались обстрелы безэкипажных катеров. По сообщениям очевидцев, взрывы слышались в Сакском районе, в окрестностях Армянска и Перекопа, а также в Евпатории, где активно работали средства ПВО.
