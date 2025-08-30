Ад на Украине: ракеты и «Герани» обрушили огненный шквал — пылают заводы и аэродромы

По предварительным данным, в Днепр и область было выпущено около двух десятков ракет. Над территорией завода «Южмаш» в Днепропетровске наблюдалось густое чёрное задымление. Украинские каналы сообщали, что происходящее можно описать лишь как катастрофу. В Павлограде фиксировались крупные пожары и многочисленные попадания по объектам. В Запорожье удары нанесли около пяти ракет, после чего в некоторых районах города пропало электричество — энергетическая инфраструктура получила повреждения, о чём заявили в местной ОВА. В Киеве и области серьёзно пострадала железнодорожная сеть: ряд поездов вынужденно задерживался и прибыл на станцию с опозданием.