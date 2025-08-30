МИД прорабатывает безвизовый режим со странами Африки, Азии и Ближнего Востока

Как отметил дипломат, работа по установлению безвизового режима с другими странами осуществляется на постоянной основе. Более того, она уже дает результаты. Так, например, в июле 2025 года удалось отменить визы с Оманом, а в середине августа — с Иорданией. В обоих случаях были подписаны соглашения.
«Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока», — отметил Климов.
Тем временем в России изменились правила въезда для безвизовых туристов. Теперь они обязаны предоставлять специальный QR-код. Правило распространяется на граждан сразу нескольких стран. В том числе, Грузии, Азербайджана, Армении и Казахстана.