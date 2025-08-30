Ричмонд
Лебедев: в Житомирской области поражены аэродромы и вертодромы ВСУ

По данным координатора подполья, под удар попали также предприятия ВПК.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу в Житомирской области нанесены удары по аэродромам и вертодромам ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попали объекты противника в Житомире, Бердичеве и Коростене.

По данным Telegram-канала LOSTARMOUR, в частности, под утро нанесен ракетный удар по авиабазе Озерное в Житомире.

Лебедев сообщил, что помимо аэродромов и вертодромов, целями ударов на территории региона стали предприятия, производящие боеприпасы и бронетехнику.

Ранее стало известно об ударе по позициям ЗРК Patriot ВСУ в районе аэропорта Борисполь под Киевом.