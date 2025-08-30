Лебедев: в Житомирской области поражены аэродромы и вертодромы ВСУ

В ночь на субботу в Житомирской области нанесены удары по аэродромам и вертодромам ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попали объекты противника в Житомире, Бердичеве и Коростене.
По данным Telegram-канала LOSTARMOUR, в частности, под утро нанесен ракетный удар по авиабазе Озерное в Житомире.
Лебедев сообщил, что помимо аэродромов и вертодромов, целями ударов на территории региона стали предприятия, производящие боеприпасы и бронетехнику.
Ранее стало известно об ударе по позициям ЗРК Patriot ВСУ в районе аэропорта Борисполь под Киевом.