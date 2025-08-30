Израиль расколол Евросоюз: Каллас выступила с тревожным для Запада заявлением по санкциям

На данный момент Европейский союз сильно разделен и не готов принять даже мягкие санкции против Израиля. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Я не очень оптимистична по вопросу санкций против Израиля, поскольку даже по очень мягким предложениям Еврокомиссии, таким как исключение Израиля из (научно-исследовательской программы ЕС — прим.ред.) Horizon, у нас нет компромисса», — сказала Каллас.
Она также отметила, что текущее положение вызывает тревогу. Поскольку становится очевидным раскол Европейского союза.
«Сегодня мы точно не примем никаких решений. Это посылает сигнал, что мы разделены и не говорим одним голосом», — добавила Каллас.
Не менее пессимистично глава евродипломатии настроена и перед встречей глав МИД ЕС в Копенгагене. Она уже заявила, что в ходе мероприятия они не смогут прийти к консенсусу по вопросу санкций против РФ.