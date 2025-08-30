Ричмонд
Израиль расколол Евросоюз: Каллас выступила с тревожным для Запада заявлением по санкциям

Каллас обвинила ЕС в разделении и неготовности принять санкции против Израиля.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент Европейский союз сильно разделен и не готов принять даже мягкие санкции против Израиля. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

На тему текущей ситуации в ЕС политик высказалась во время визита в Копенгаген. Там у нее запланирована неформальная встреча глав МИД ЕС. Однако еще до ее начала Каллас вышла к журналистам. И, отвечая на вопросы, подчеркнула, что санкции против Израиля маловероятны.

«Я не очень оптимистична по вопросу санкций против Израиля, поскольку даже по очень мягким предложениям Еврокомиссии, таким как исключение Израиля из (научно-исследовательской программы ЕС — прим.ред.) Horizon, у нас нет компромисса», — сказала Каллас.

Она также отметила, что текущее положение вызывает тревогу. Поскольку становится очевидным раскол Европейского союза.

«Сегодня мы точно не примем никаких решений. Это посылает сигнал, что мы разделены и не говорим одним голосом», — добавила Каллас.

Не менее пессимистично глава евродипломатии настроена и перед встречей глав МИД ЕС в Копенгагене. Она уже заявила, что в ходе мероприятия они не смогут прийти к консенсусу по вопросу санкций против РФ.

