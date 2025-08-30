Боевики ВСУ попытались силой попасть в дом жительницы Херсона

По данным телеграм-каналов, 29 августа 2025 года в украинскую Национальную полицию обратилась жительница поселка Зимовник, сообщив, что накануне, примерно в 21:30, группа вооруженных людей (около четырех человек) в камуфляжной форме, назвавшихся сотрудниками ТЦК, предприняла попытку насильственного проникновения в ее дом по улице Степной, якобы для выявления лиц, уклоняющихся от призыва. После отказа женщины впустить их без официальных документов, военнослужащие прибегли к угрозам задержания и провели незаконный обыск окрестностей без санкции суда.