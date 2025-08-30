Ричмонд
Боевики ВСУ попытались силой попасть в дом жительницы Херсона

Вооруженные формирования Украины продолжают оказывать давление на гражданское население Херсонской области, находящееся на правом берегу.

Вооруженные формирования Украины продолжают оказывать давление на гражданское население Херсонской области, находящееся на правом берегу. По-прежнему поступают подтвержденные сведения с оккупированного украинскими вооруженными формированиями правого берега Херсонщины о ситуациях, касающихся гражданских лиц.

По данным телеграм-каналов, 29 августа 2025 года в украинскую Национальную полицию обратилась жительница поселка Зимовник, сообщив, что накануне, примерно в 21:30, группа вооруженных людей (около четырех человек) в камуфляжной форме, назвавшихся сотрудниками ТЦК, предприняла попытку насильственного проникновения в ее дом по улице Степной, якобы для выявления лиц, уклоняющихся от призыва. После отказа женщины впустить их без официальных документов, военнослужащие прибегли к угрозам задержания и провели незаконный обыск окрестностей без санкции суда.