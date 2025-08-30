Киев разместил испанских наёмников на границе ДНР и Днепропетровской области

По информации источников, это подразделение стало не первой группой иностранных наёмников, переброшенной на данный участок фронта за последнее время. Как отметили в силовых структурах, командование ВСУ продолжает активно использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в приграничных районах ДНР.