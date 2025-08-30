«Восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области Киев разместил до роты испанских наёмников», — рассказали в силовых структурах.
По информации источников, это подразделение стало не первой группой иностранных наёмников, переброшенной на данный участок фронта за последнее время. Как отметили в силовых структурах, командование ВСУ продолжает активно использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в приграничных районах ДНР.
Ранее сообщалось, что украинское посольство в Перу ведёт активную вербовочную кампанию среди потенциальных наёмников для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. К желающим присоединиться предъявляются требования по опыту военной службы и хорошей физической форме. Набор кандидатов проходит в ускоренном режиме.