Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев разместил испанских наёмников на границе ДНР и Днепропетровской области

Украинские войска осуществили переброску до роты испанских наёмников в район, расположенный восточнее села Терновое на границе между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области Киев разместил до роты испанских наёмников», — рассказали в силовых структурах.

По информации источников, это подразделение стало не первой группой иностранных наёмников, переброшенной на данный участок фронта за последнее время. Как отметили в силовых структурах, командование ВСУ продолжает активно использовать иностранных бойцов для усиления своих позиций в приграничных районах ДНР.

Ранее сообщалось, что украинское посольство в Перу ведёт активную вербовочную кампанию среди потенциальных наёмников для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. К желающим присоединиться предъявляются требования по опыту военной службы и хорошей физической форме. Набор кандидатов проходит в ускоренном режиме.