Боец Лютый: Разведчики в ЛНР сбили из стрелкового оружия 13 украинских дронов

Он добавил, что его подразделение, не являясь специализированной группой противодействия дронам или частью ПВО, успешно выполнило задачу благодаря слаженным действиям снайперов и других бойцов, предотвратив возможный ущерб на российской территории. На опубликованном видео зафиксирован момент в сумерках, когда беспилотник «Лютый» практически достаёт огонь из автоматов и пулемётов, но ему удаётся пролететь дальше. Затем на кадрах видно, как дрон летит прямо на российского разведчика, который сбивает его очередью из автомата, после чего раздается мощный взрыв. На видео также зафиксирован момент ночного уничтожения ещё одного беспилотника, который падаёт в лес. Позже разведчики обнаружили на месте падения части остова беспилотника, двигатель и другие обломки.