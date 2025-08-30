Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в сентябре

В области миграционного контроля вводятся новые и повышенные пошлины для иностранных граждан, а также эксперимент в Москве и Подмосковье, предусматривающий обязательную регистрацию, дактилоскопию, биометрическую фотосъёмку и мониторинг геолокации через мобильное приложение. Это, по словам Володина, повысит прозрачность учёта мигрантов и снизит уровень нелегальной миграции. С начала сентября также запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы. Покупатель сможет требовать возврата средств за товары и услуги, предоставленные без его согласия.