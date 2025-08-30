Ричмонд
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в сентябре

С сентября в России вступают в силу новые законы, направленные на защиту граждан от мошенников, усиление контроля за мигрантами и запрет навязывания дополнительных платных услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: Life.ru

«Созданы механизмы, позволяющие защитить от действий мошенников людей, а также уберечь их от финансовых потерь», — сказал он.

Среди нововведений — «период охлаждения» при выдаче кредитов, когда финансовые операции не будут осуществляться, возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов и получения наличных, а также оформление самозапрета на выдачу кредита через МФЦ. Правоохранительные органы смогут во внесудебном порядке получать от банков информацию по счетам и операциям граждан и организаций в рамках расследования уголовных дел.

В области миграционного контроля вводятся новые и повышенные пошлины для иностранных граждан, а также эксперимент в Москве и Подмосковье, предусматривающий обязательную регистрацию, дактилоскопию, биометрическую фотосъёмку и мониторинг геолокации через мобильное приложение. Это, по словам Володина, повысит прозрачность учёта мигрантов и снизит уровень нелегальной миграции. С начала сентября также запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы. Покупатель сможет требовать возврата средств за товары и услуги, предоставленные без его согласия.

Ранее сообщалось, что парламентарии планируют в течение 60 дней завершить работу над законопроектом о полном запрете вейпов. Инициатива поддерживается абсолютным большинством депутатов нижней палаты. До этого предложения о запрете вейпов не находили поддержки в правительстве, но после решения президента законопроект будет вынесен на принятие.

