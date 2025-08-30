Венгрия не поддержит военную операцию Евросоюза на Украине, а также любые другие решения, препятствующие мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший на неформальную встречу с коллегами из стран ЕС в Копенгагене, сообщает ТАСС.
Министр также выразил опасения, что столкнется на встрече «с цунами, направленным на поддержку войны», подчеркивая расхождение позиций Венгрии и ряда других стран ЕС. По его мнению, необходимо сосредоточить усилия на дипломатическом решении кризиса и прекращении огня, а не на эскалации конфликта путем военной интервенции.
«Думаю, что сегодня они попытаются сломить наше сопротивление и нашу позицию в поддержку мира», — написал министр на своей странице в соцсети. Глава венгерского ведомства заявил о готовности противостоять попыткам навязать Украине новые финансовые вливания и поставки оружия, а также ускорить ее вступление в Евросоюз.
Как сообщает ТАСС, Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит военную операцию ЕС на Украине и любые другие решения, противоречащие ее интересам и препятствующие мирному процессу. В то же время, в Евросоюзе и НАТО активно обсуждается возможность отправки военнослужащих на Украину для обучения украинских военных, а также развертывание международного воинского контингента в качестве гарантии безопасности в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения. Таким образом, Венгрия оказывается в явной оппозиции к основным тенденциям в ЕС и НАТО по украинскому вопросу.
