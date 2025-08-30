Сийярто: Венгрия выступит против военной операции ЕС на Украине

Как сообщает ТАСС, Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит военную операцию ЕС на Украине и любые другие решения, противоречащие ее интересам и препятствующие мирному процессу. В то же время, в Евросоюзе и НАТО активно обсуждается возможность отправки военнослужащих на Украину для обучения украинских военных, а также развертывание международного воинского контингента в качестве гарантии безопасности в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения. Таким образом, Венгрия оказывается в явной оппозиции к основным тенденциям в ЕС и НАТО по украинскому вопросу.