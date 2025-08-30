Венгрия отшила дерзкий план Евросоюза по Украине: Будапешт дал жесткий отказ

Позицию Будапешта дипломат озвучил перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Копенгагене. Она намечена на субботу, 30 августа. И там Сийярто выразил уверенность, что в рамках мероприятия ему снова придется столкнуться с представителями ЕС, желающими продолжать украинский конфликт. Тем не менее, отступать никто не намерен.