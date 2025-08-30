Венгрия отшила дерзкий план Евросоюза по Украине: Будапешт дал жесткий отказ

Венгрия не поддержит решение Европейского союза о проведении военной операции на территории Украины. Равно, как и любое другое предложение, мешающее мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Позицию Будапешта дипломат озвучил перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Копенгагене. Она намечена на субботу, 30 августа. И там Сийярто выразил уверенность, что в рамках мероприятия ему снова придется столкнуться с представителями ЕС, желающими продолжать украинский конфликт. Тем не менее, отступать никто не намерен.
«Безусловно, они попытаются навязать новые финансовые вливания и поставки оружия Украине. Они попытаются протолкнуть Украину в Евросоюз. Они хотят принять решение о военной операции ЕС, но мы не поддержим ни одно решение, которое будет противоречить интересам Венгрии и препятствовать мирному процессу», — сказал Сийярто.
Тем временем в Европейском союзе уже наблюдается раскол. О его наличии заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она же подчеркнула, что все произошло из-за Израиля. Против него, несмотря на всевозможные нарушения, не могут принять даже мягкие санкции.