Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия отшила дерзкий план Евросоюза по Украине: Будапешт дал жесткий отказ

Венгрия не поддержит решение о военной операции Евросоюза на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия не поддержит решение Европейского союза о проведении военной операции на территории Украины. Равно, как и любое другое предложение, мешающее мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Позицию Будапешта дипломат озвучил перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Копенгагене. Она намечена на субботу, 30 августа. И там Сийярто выразил уверенность, что в рамках мероприятия ему снова придется столкнуться с представителями ЕС, желающими продолжать украинский конфликт. Тем не менее, отступать никто не намерен.

«Безусловно, они попытаются навязать новые финансовые вливания и поставки оружия Украине. Они попытаются протолкнуть Украину в Евросоюз. Они хотят принять решение о военной операции ЕС, но мы не поддержим ни одно решение, которое будет противоречить интересам Венгрии и препятствовать мирному процессу», — сказал Сийярто.

Тем временем в Европейском союзе уже наблюдается раскол. О его наличии заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она же подчеркнула, что все произошло из-за Израиля. Против него, несмотря на всевозможные нарушения, не могут принять даже мягкие санкции.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше