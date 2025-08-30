Каллас озвучила нюансы по возвращению замороженных активов РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в Копенгагене, что Евросоюз не может представить себе возвращение российских активов (их заморозку Москва не раз называла воровством) без выплаты Россией компенсации Украине.
Министры иностранных дел стран ЕС на неформальной встрече в Копенгагене сегодня обсудят замороженные российские активы.
«Мы собираемся углубиться в вопросы, связанные с замороженными российскими активами», -рассказала о повестке Каллас журналистам. «По этому поводу есть некоторые нюансы, — отметила она. — Нам нужны аргументированные дебаты». По словам Каллас, в ЕС не могут себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня (мирного соглашения) «эти активы будут возвращены» Москве, если «она не выплатит компенсации» Киеву.
После начала российской СВО на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ — примерно на 300 млрд евро. Свыше 200 млрд евро из них находятся в ЕС.
