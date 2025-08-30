Россия планирует открыть консульство в Актау

Речь идет о Капане в Армении, Актау в Казахстане и Самарканде в Узбекистане.
«На пространстве СНГ в настоящее время прорабатываются вопросы открытия консульских учреждений России в Капане (Армения), Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан)», — сказал Климов.
Также он сообщил, что МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока.
Скоро откроет свои двери для российских туристов Генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе.