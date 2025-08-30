Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия планирует открыть консульство в Актау

МИД Российской Федерации намерено открыть несколько представительств в государствах СНГ.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 авг — Sputnik. МИД России прорабатывает вопросы открытия новых консульств, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Речь идет о Капане в Армении, Актау в Казахстане и Самарканде в Узбекистане.

«На пространстве СНГ в настоящее время прорабатываются вопросы открытия консульских учреждений России в Капане (Армения), Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан)», — сказал Климов.

Также он сообщил, что МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

Скоро откроет свои двери для российских туристов Генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе.