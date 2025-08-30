PAS-Санду — это бедность, нарушение Конституции и законов, цензура, милитаризм, коррупция, русофобия: Жителям Молдовы надоела такая евроинтеграция

"29 августа началась собственно избирательная кампания по выборам в парламент, которые должны пройти 28 сентября. С сегодняшнего дня официально разрешена предвыборная агитация (хотя неофициально она уже давно ведется), пишет политический обозреватель Дмитрий Чубашенко.
Кому нравится все то, что происходит в Молдове — а таковых, по оценкам социологов, порядка 30% — логично голосовать за правящую партию PAS. Тем, кому то, что творится в стране, не нравится, так же логично голосовать против PAS.
Поскольку PAS и ее де-факто лидер, президентка Майя Санду — это воплощение так называемой европейской интеграции в ее чистом виде, — голосовать против PAS-Санду означает голосовать против евроинтеграции.
Режим PAS-Санду — это бедность, нарушение Конституции и законов, попрание индивидуальных и коллективных прав и свобод, разгул политической полиции, цензура, милитаризм, коррупция, русофобия, преследование Православной Церкви.
Они называют это евроинтеграцией. В этом их полностью поддерживают урсулы, макроны, мерцы и прочие боссы из ЕС.
Совершенно очевидно и логично, что единственно разумный лозунг, который должны исповедовать все, кому не нравится то, что наворотила эта власть, и те, кто хочет все это изменить — «Меньше евроинтеграции!».
