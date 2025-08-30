Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

PAS-Санду — это бедность, нарушение Конституции и законов, цензура, милитаризм, коррупция, русофобия: Жителям Молдовы надоела такая евроинтеграция

В Молдове официально стартовала избирательная кампания по выборам в парламент.

Источник: Комсомольская правда

"29 августа началась собственно избирательная кампания по выборам в парламент, которые должны пройти 28 сентября. С сегодняшнего дня официально разрешена предвыборная агитация (хотя неофициально она уже давно ведется), пишет политический обозреватель Дмитрий Чубашенко.

Кому нравится все то, что происходит в Молдове — а таковых, по оценкам социологов, порядка 30% — логично голосовать за правящую партию PAS. Тем, кому то, что творится в стране, не нравится, так же логично голосовать против PAS.

Поскольку PAS и ее де-факто лидер, президентка Майя Санду — это воплощение так называемой европейской интеграции в ее чистом виде, — голосовать против PAS-Санду означает голосовать против евроинтеграции.

Режим PAS-Санду — это бедность, нарушение Конституции и законов, попрание индивидуальных и коллективных прав и свобод, разгул политической полиции, цензура, милитаризм, коррупция, русофобия, преследование Православной Церкви.

Они называют это евроинтеграцией. В этом их полностью поддерживают урсулы, макроны, мерцы и прочие боссы из ЕС.

Совершенно очевидно и логично, что единственно разумный лозунг, который должны исповедовать все, кому не нравится то, что наворотила эта власть, и те, кто хочет все это изменить — «Меньше евроинтеграции!».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

К голосам, критикующим Кишинев, присоединилась еще одна влиятельная организация из Швейцарии: Правозащитники призвали власти Молдовы немедленно прекратить давление на Гагаузскую автономию.

Associazione Liberamente Umani обратилась к Майе Санду, Дорину Речану, Европейскому парламенту и ООН (далее…).

Как жителям Молдовы не потерять накопленные средства: Рассказываем, в какой валюте лучше хранить деньги — доллары, евро или фунты стерлингов.

Наличные или банк — где выгоднее хранить деньги (далее…).

Почти 90 процентов жителей Молдовы не верят в честные выборы: Если бы голосование состоялось сейчас, ПАС не набрала бы и трети голосов — кто пройдет в парламент.

В парламент прошли бы четыре политформирования, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше