ЦИК не допустила к выборам Современную демократическую партию

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы отказал Современной демократической партии (CDMM) в регистрации для участия в парламентских выборах.
Мотивом отказа в Центризбиркоме назвали исключение политформирования из списка допущенных к избирательной гонке по требованию Агентства госуслуг и СИБ.
Представители партии раскритиковали действия Агентства государственных услуг, заявив, что данное учреждение не обладает соответствующими полномочиями.
Напомним, CDMM 18 августа подала документы для регистрации в качестве участника парламентских выборов. Через несколько дней Служа информации и безопасности (СИБ) включила лидера политформирования Владимира Чеботаря в список лиц, связанных с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком. На основании этого Агентства государственных услуг (АГУ) потребовало исключить политсилу из числа участников парламентских выборов.
На тот момент ЦИК временно отложила принятие решения по этому вопросу. Судьба CDMM была решена на заседании Центризбиркома 29 августа, когда большинством голосов членов комиссии партия не была допущена к участию в выборах.