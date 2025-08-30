Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ВПК Украины

Украинская армия в ночь на 30 августа при этом атаковала РФ. Российское Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили 86 украинских беспилотников. 30 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, 15 — над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Ростовской областью, 11 — над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному — над Тульской и Курской областями.