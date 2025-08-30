Ричмонд
Токаев прилетел в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС

АСТАНА, 30 авг — Sputnik. Акорда сообщила о том, что Токаев прибыл в КНР для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: Акорда

В государственной резиденции «Инбингуань» состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.

Саммит ШОС состоится с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь. Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Казахстан и Россия, а также:

  • Индия;
  • Иран;
  • Китай;
  • Кыргызстан;
  • Таджикистан;
  • Пакистан;
  • Узбекистан.

