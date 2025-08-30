Токаев прилетел в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС

В государственной резиденции «Инбингуань» состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.
Саммит ШОС состоится с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь. Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Казахстан и Россия, а также:
- Индия;
- Иран;
- Китай;
- Кыргызстан;
- Таджикистан;
- Пакистан;
- Узбекистан.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше