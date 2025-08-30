Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео ко дню рождения президента Беларуси Александра Лукашенко 30 августа, которому исполнился 71 год.
В видео, опубликованном в телеграм-канале, показаны кадры, каким был 2024 год президента Беларуси.
«А вот такого еще не было — пожалуй, самый необычный перелет белорусского лидера (глава государства 30 августа отправился с рабочим визитом в Китай. — Ред.)», — отметили в телеграм-канале.
В телеграм-канале отметили, что Пул знает отношение главы государства ко дню рождения. И привели цитату Александра Лукашенко.
— Я вас разбаловал.
«Поэтому сегодня — только от души: всегда с Вами. Всегда за Вас», — подчеркнули в сообщении.
Ранее мы собрали 30 редких фото президента Беларуси Александра Лукашенко до того, как он стал президентом Беларуси: в школе, на стадионе, с детьми и на границе с оружием.
Также мы опубликовали 30 фото Александра Лукашенко в неформальной обстановке: таким президента Беларуси можно увидеть нечасто.