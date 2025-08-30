Путин будет во Владивостоке два дня: что посетит

«Центральным мероприятием станет совместное с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром и заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном участие в пленарном заседании форума 5 сентября», — сообщили в пресс-службе Кремля.
В дни форума Владимиру Путину покажут новый филиал национального центра «Россия». Выставка расскажет о развитии Дальнего Востока. Также глава государства в формате видеосвязи запустит новые производства и транспортные объекты.
Программа визита президента во Владивосток включает также совещание по развитию топливно-энергетической отрасли ДФО и отдельную встречу с главой Приморья Олегом Кожемяко. Накануне пленарного заседания российский лидер проведет индивидуальные переговоры с иностранными участниками форума.
Напомним, десятый ВЭФ пройдет под лозунгом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». А филиал национального центра «Россия», который посетит президент, активно готовят к открытию: набережную возле здания уже обновили и открыли для прогулок.