Путин будет во Владивостоке два дня: что посетит

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа, ФедералПресс. На следующей неделе президент России Владимир Путин прилетит во Владивосток. Глава государства пробудет в дальневосточной столице два дня: 4 и 5 сентября, запланированы визиты не только на площадку ВЭФ.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Центральным мероприятием станет совместное с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром и заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном участие в пленарном заседании форума 5 сентября», — сообщили в пресс-службе Кремля.

В дни форума Владимиру Путину покажут новый филиал национального центра «Россия». Выставка расскажет о развитии Дальнего Востока. Также глава государства в формате видеосвязи запустит новые производства и транспортные объекты.

Программа визита президента во Владивосток включает также совещание по развитию топливно-энергетической отрасли ДФО и отдельную встречу с главой Приморья Олегом Кожемяко. Накануне пленарного заседания российский лидер проведет индивидуальные переговоры с иностранными участниками форума.

Напомним, десятый ВЭФ пройдет под лозунгом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». А филиал национального центра «Россия», который посетит президент, активно готовят к открытию: набережную возле здания уже обновили и открыли для прогулок.