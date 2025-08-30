Путин будет во Владивостоке два дня: что посетит

Напомним, десятый ВЭФ пройдет под лозунгом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». А филиал национального центра «Россия», который посетит президент, активно готовят к открытию: набережную возле здания уже обновили и открыли для прогулок.