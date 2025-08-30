У лукоморья дуб зелёный.
«В день визита в Кишинев лидеров Франции, Германии и Польши Дональд Трамп заявил: “Джорджа Сороса и его замечательного сына с радикально-левыми взглядами следует привлечь к ответственности Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране!”.
Я помогу бывшим коллегам и вместо них отчитаюсь о результатах их четырехлетнего правления: «Там чудеса: там леший бродит, русалка на ветвях сидит; там на неведомых дорожках следы невиданных зверей; избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей».
Созданный 28 августа 1991 года Веймарский треугольник — Германия, Франция и Польша — отметил свое 34-летие в Кишиневе, который, в свою очередь, отпраздновал 34-летие своей независимости. Сплошные символы. Молдова на один день попробовала стать Аляской, но стала даже не аляской, а кушмой, забытой в прихожей после шумного партийного междусобойчика, как «после крепкой попойки на Пасху», пишет экс-премьер Влад Филат.
С вашего позволения, я продолжу отчет: «Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама собой; там царь Кащей над златом чахнет; там русской дух… там Русью пахнет!».
Дональд Трамп: «Я не допустил бы войны». Не допустила бы войны и Ангела Меркель. Кто-то может себе представить госпожу Меркель, конспектирующую в Овальном кабинете?
Я — с трудом. Моя Европа — это Европа Ангелы Меркель, моя Европа — это приятное чувство неловкости от превосходства Сильвио Берлускони, а не это вот всё…
Ладно, НПО-шник — птица гордая: не пнёшь, не полетит.
Я закончу отчет: «И там я был, и мед я пил; у моря видел дуб зеленый; под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Одну я помню: сказку эту поведаю теперь я свету».
