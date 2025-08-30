Созданный 28 августа 1991 года Веймарский треугольник — Германия, Франция и Польша — отметил свое 34-летие в Кишиневе, который, в свою очередь, отпраздновал 34-летие своей независимости. Сплошные символы. Молдова на один день попробовала стать Аляской, но стала даже не аляской, а кушмой, забытой в прихожей после шумного партийного междусобойчика, как «после крепкой попойки на Пасху», пишет экс-премьер Влад Филат.