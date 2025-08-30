Андрея Парубия расстрелял «курьер» на электросамокате

Андрей Парубий был одним из активистов «оранжевой революции» 2004 года. В 2013—2014 годах во время протестов на киевском майдане руководил самообороной. В 2014 году на него уже совершали покушение — во время встречи с соратниками в политика бросили гранату, он не пострадал. В 2016—2019 годы занимал должность спикера Верховной рады.