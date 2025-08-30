Каллас назвала выплату репараций Киеву условием возврата замороженных активов РФ

Прево добавил, что Европа уже использует доходы от российских активов для поддержки Украины, а изъятие может подорвать финансовую стабильность в Евросоюзе. Министр напомнил, что прибыль от реинвестирования активов уже расписана до 2040 года, так как на этот срок под них были выданы военные кредиты Киеву на почти €50 млрд. В случае же изъятия активов Еврокомиссии предстоит изыскивать европейские средства для выплаты процентов и погашения этих кредитов.