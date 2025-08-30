В Молдове стартовала избирательная кампания

«Люди в Молдове ждут справедливость больше, чем всех остальных перемен, вместе взятых. И мы докажем, что справедливость для каждого — это не лозунг, а главное правило выживания и процветания нашей страны», — заявил в ходе мероприятия один из лидеров политсилы Александр Стояногло.