В Молдове стартовала избирательная кампания

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Основные политические силы Молдовы заявили о начале избирательной кампании.
Лидеры Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы (BEP) на мероприятии, посвященному официальному вступлению в избирательную кампанию, заявили, что идут на выборы «не просто победить и освободить страну от режима PAS, но и чтобы вернуть людям веру в Молдову».
«Наша страна переживает сегодня глубокий кризис, но мы верим в силу народа и в будущее Молдовы. Патриотический блок предлагает другой путь: суверенитет, мир, экономику для людей, справедливую юстицию и уважение к нашим традиционным ценностям», — заявили лидеры политформирования.
Оппозиционный блок «Альтернатива» также провел торжественную церемонию запуска своей электоральной кампании. Блок представил свои политические обязательства. Главная цель — обеспечить справедливость для каждого гражданина Республики Молдова и защитить реальные интересы всех людей.
«Люди в Молдове ждут справедливость больше, чем всех остальных перемен, вместе взятых. И мы докажем, что справедливость для каждого — это не лозунг, а главное правило выживания и процветания нашей страны», — заявил в ходе мероприятия один из лидеров политсилы Александр Стояногло.
Правящая партия «Действие и солидарность», открывая свою избирательную кампанию заявила, что главным приоритетом для нее остается европейская интеграция Молдовы.
Председатель политформирования Игорь Гросу, выступая на мероприятии по случаю старта кампании, особое внимание уделил молдавской диаспоре.
«Я вижу здесь много людей из диаспоры. Они — наша неотъемлемая часть. Глубокое уважение, низкий поклон нашей диаспоре, которая знает, что значит честно трудиться, заботиться о доме, заботиться о своей стране», — заявил Гросу.
Политформирование «Наша партия» также объявило о старте предвыборной кампании. Лидер партии Ренато Усатый представил 29 законопроектов, которые политсила намерена продвигать в случае прохождения в парламент. Среди них — запрет продажи сельскохозяйственных земель иностранцам, отмена депутатской неприкосновенности, ужесточение наказания за коррупцию и другие.
Также о старте предвыборной кампании заявили независимые кандидаты Олеся Стамате, Андрей Нэстасе и Виктория Сандуца.
Вступают в предвыборною гонку и «Коалиция за единство и благосостояние» (CUB), Национальная молдавская партия (PNM), «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE).
Выборы в парламент Молдовы намечены на 28 сентября. Предвыборная кампания в стране началась 29 августа. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 21 конкурента на выборах, включая четыре блока, 13 партий и четырех независимых кандидатов.