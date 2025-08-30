Губернатор Омской области обсудил с федеральными депутатами развитие региона

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл встречу с представителями региона в Совете Федерации и Государственной Думе, где обсудили актуальные вопросы развития области. В центре внимания была координация действий между исполнительной и законодательной властью для продвижения интересов Омской области на федеральном уровне.
Одной из ключевых тем на встрече стали итоги выполнения предыдущих поручений, а также важность расширения участия региона в федеральных программах. Особое внимание уделили вопросам образования, инфраструктуры и социальной политики. Важно, что для каждого парламентария определены конкретные направления взаимодействия с региональными органами власти, что способствует более эффективной работе.
Парламентский клуб продолжает играть важную роль в поддержании связи Омской области с федеральными структурами, помогая эффективно решать стратегические задачи региона.