Литва установила «зубы дракона» на закрытых КПП на границе с Беларусью и РФ

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Литва установила «зубы дракона» на неиспользуемых пунктах пропуска на границе с Беларусью и Россией, об этом в субботу сообщила пресс-служба литовских Вооруженных сил.
«Военнослужащие вооруженных сил Литвы установили заграждения для укрепления безопасности границы на неиспользуемых дорогах у пунктов погранконтроля на границе с Россией и Беларусью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это было сделано в рамках «мер контрмобильности» на Балтийской линии обороны.
По информации ВС Литвы, такие же заграждения были установлены недалеко от действующих КПП для того, чтобы при необходимости из можно было бы быстро использовать.
Минобороны Литвы предложило выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в приграничных с Беларусью и Россией районах. Планируется, что сумма будет выделена на три года.
Среди мер контрмобильности — резервные заграждения на автотрассах республиканского назначения, а также инженерные сооружения для установки взрывчатки на мостах и эстакадах.