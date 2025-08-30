Ричмонд
Литва установила заграждения у закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью

Литва сообщила про установку заграждений у закрытых КПП на границе с Беларусью и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Литва установила заграждения у закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью. Подробности сообщил командующий ВС Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, пишет ТАСС.

У закрытых пунктов пропуска появились инженерные заграждения. Речь идет про зубы дракона. Командующий Вооруженных Сил уточнил, что указанная мера является частью плана контрмобильности в рамках оборонной линии стран Балтии.

Вайкшнорас добавил, что начинают именно с тактического, то есть с установки на границе инженерных заграждений, которые в последствии станут частью масштабного сценария укрепления обороны.

Напомним, что в августе 2023 года Литва закрыла пункты пропуска «Шумскас» («Лоша» с белорусской стороны) и «Твярячюс» (сопредельный «Видзы»). Кроме того, с 1 марта 2024 года литовская сторона приняла решение закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет про «Райгардас» («Привалка» с белорусской стороны) и «Лаворишкес» («Котловка»).

Ранее таможня сделала важное заявление из-за продажи мест в очереди на выезд из Беларуси.

Кстати, ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов.

Тем временем мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Лейлой Фернандес из Канады на US Open-2025: «Настроена проявлять боевой дух».