Литва установила заграждения у закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью. Подробности сообщил командующий ВС Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, пишет ТАСС.
У закрытых пунктов пропуска появились инженерные заграждения. Речь идет про зубы дракона. Командующий Вооруженных Сил уточнил, что указанная мера является частью плана контрмобильности в рамках оборонной линии стран Балтии.
Вайкшнорас добавил, что начинают именно с тактического, то есть с установки на границе инженерных заграждений, которые в последствии станут частью масштабного сценария укрепления обороны.
Напомним, что в августе 2023 года Литва закрыла пункты пропуска «Шумскас» («Лоша» с белорусской стороны) и «Твярячюс» (сопредельный «Видзы»). Кроме того, с 1 марта 2024 года литовская сторона приняла решение закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет про «Райгардас» («Привалка» с белорусской стороны) и «Лаворишкес» («Котловка»).
