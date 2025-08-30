Глава Башкирии Радий Хабиров приехал к бойцам в зону СВО. Бойцы полка «Башкортостан» попросили его увеличить поставки башкирских дронов.
Как рассказал руководитель республики на своей странице в соцсетях, гуманитарные грузы, которые собирает вся республика, является эффективной помощью бойцам. Во многом это обусловлено тем, что собирают конвои к передовой преимущественно из тех вещей и техники, на которую бойцы оставляют заявки.
«Ребята благодарят за помощь, особенно — за дроны, производство которых мы наладили у нас в республике. Просят увеличить поставки, есть пожелания и по другому оборудованию. Здесь они своими руками ремонтируют беспилотники, доводят их до ума — чтобы били точнее, защищали лучше», — сообщил Хабиров.
Глава республики наградил военнослужащих госнаградами, пообещал навестить родных и близких, помочь там, где нужна помощь и собрал все новые заявки и просьбы, которые будут проработаны по возвращению в Уфу.