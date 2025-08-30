Глава Башкирии Радий Хабиров приехал к бойцам в зону СВО

«Ребята благодарят за помощь, особенно — за дроны, производство которых мы наладили у нас в республике. Просят увеличить поставки, есть пожелания и по другому оборудованию. Здесь они своими руками ремонтируют беспилотники, доводят их до ума — чтобы били точнее, защищали лучше», — сообщил Хабиров.