Токаев и Си Цзиньпин обсудили укрепление стратегического партнерства

Токаев поблагодарил китайскую сторону за гостеприимство и отметил высокий уровень двусторонних отношений. Глава государства подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает председательство Китая в ШОС и активно участвует в продвижении ее инициатив. Он также поздравил Си Цзиньпина с годовщинами Победы во Второй мировой войне и над японским милитаризмом, отметив вклад китайского народа в общую победу.
Президент Казахстана заявил, что благодаря поддержке китайского лидера сотрудничество двух стран в формате «вечного всестороннего стратегического партнерства» достигло беспрецедентного уровня. В 2024 году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг самого высокого показателя — 44 млрд долларов, и положительная динамика сохраняется.
"Китай — крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Выражаю Вам огромную благодарность за решение открыть Культурный центр Казахстана в Пекине, — отметил Токаев.
В свою очередь, Си Цзиньпин выразил признательность Токаеву за участие в саммите ШОС и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Он отметил, что вторая встреча лидеров за два месяца свидетельствует о высоком уровне отношений.
Китайский лидер подчеркнул, что стороны достигли новых стратегических договоренностей:
«Под Вашим председательством был успешно проведен Второй саммит “Китай — Центральная Азия”. Мы подписали ряд важных документов, заложивших дух китайско-центральноазиатского сотрудничества и открывших новую главу в диалоге Китая и стран Центральной Азии. Мы также достигли новых стратегических договоренностей в китайско-казахских отношениях, придав новый мощный импульс двусторонним контактам. Китай и Казахстан — стратегические партнеры, которых связывают взаимопонимание и взаимное доверие независимо от того, как меняется международная обстановка. Обе страны неизменно следуют принципам добрососедства и дружбы, открытости и взаимовыгодного сотрудничества, а также общему курсу на построение сообщества единой судьбы. Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень», — сказал Си Цзиньпин.
По итогам переговоров главы государств обсудили перспективы углубления партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание уделили совместным проектам в транспорте и логистике, энергетике, цифровизации, искусственном интеллекте и сельском хозяйстве. Стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев написал статью для издания China Daily, где рассказал о многолетних отношениях Казахстана и Китая.