Германия отказалась поддерживать санкции ЕС против Израиля

Портал напоминает, что Еврокомиссия намерена ввести санкции против Израиля из-за катастрофической ситуации в секторе Газа. Однако Германия продолжает отказываться от участия.
«Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предложенные меры вряд ли повлияют на ход военных действий», — отмечает издание.
Уточняется, что Германия не согласна с планируемыми санкциями ЕС, которые предусматривают приостановку участия Израиля в программах научного финансирования, таких как Horizon Europe. По мнению Вадефуля, это вряд ли скажется на политическом курсе и военных действиях Израиля в Газе.
«Поэтому мы не особенно убеждены в целесообразности этих предложений», — приводит портал слова министра.
При этом Вадефуль напомнил, что Германия ограничивает поставки оружия в Израиль.
«Считаю, это очень целенаправленная мера, которая важна и необходима», — отметил он. При этом научное сотрудничество с Израилем, по его словам, остается полезным.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.