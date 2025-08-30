Во Львове убили бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия

Во Львове убили бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Парубий скончался до приезда медиков. В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» сообщили, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Подробности — в материале «Газеты.Ru».