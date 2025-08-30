Чернышенко обсудил с Травниковым развитие науки и туризма в Новосибирской области

Туризм растёт: в 2024 году — более 3 млн туристов, динамика выше средней. Новосибирская область — лидер СФО по ночёвкам и поездкам. В спорте — почти 59% жителей занимаются активно, строят объекты по нацпроектам. Развивают инновационные виды, включая фиджитал-спорт.