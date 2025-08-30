Чернышенко обсудил с Травниковым развитие науки и туризма в Новосибирской области

Чернышенко отметил: Новосибирск — лидер по науке, в ТОП-3 по проектам с поддержкой РФФИ, второе место по молодёжным лабораториям.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Обсудили науку, образование, спорт, туризм и молодёжную политику. Об этом сообщает региональное правительство.
Чернышенко отметил: Новосибирск — лидер по науке, в ТОП-3 по проектам с поддержкой РФФИ, второе место по молодёжным лабораториям. Регион активно участвует в «Профессионалитете», строит новый корпус НГУ.
Травников подчеркнул: регион развивает инновации и вкладывается в кадры. Победа в конкурсе «Регион для молодых» принесёт деньги на молодёжную инфраструктуру. Волонтёрством занимаются 100 тыс. молодых.
Туризм растёт: в 2024 году — более 3 млн туристов, динамика выше средней. Новосибирская область — лидер СФО по ночёвкам и поездкам. В спорте — почти 59% жителей занимаются активно, строят объекты по нацпроектам. Развивают инновационные виды, включая фиджитал-спорт.
Ранее мы рассказывали, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко проверил на себе одно из медицинских решений «Технопрома» в Новосибирске.