Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко обсудил с Травниковым развитие науки и туризма в Новосибирской области

Чернышенко отметил: Новосибирск — лидер по науке, в ТОП-3 по проектам с поддержкой РФФИ, второе место по молодёжным лабораториям.

Чернышенко отметил: Новосибирск — лидер по науке, в ТОП-3 по проектам с поддержкой РФФИ, второе место по молодёжным лабораториям.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Обсудили науку, образование, спорт, туризм и молодёжную политику. Об этом сообщает региональное правительство.

Чернышенко отметил: Новосибирск — лидер по науке, в ТОП-3 по проектам с поддержкой РФФИ, второе место по молодёжным лабораториям. Регион активно участвует в «Профессионалитете», строит новый корпус НГУ.

Травников подчеркнул: регион развивает инновации и вкладывается в кадры. Победа в конкурсе «Регион для молодых» принесёт деньги на молодёжную инфраструктуру. Волонтёрством занимаются 100 тыс. молодых.

Туризм растёт: в 2024 году — более 3 млн туристов, динамика выше средней. Новосибирская область — лидер СФО по ночёвкам и поездкам. В спорте — почти 59% жителей занимаются активно, строят объекты по нацпроектам. Развивают инновационные виды, включая фиджитал-спорт.

Ранее мы рассказывали, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко проверил на себе одно из медицинских решений «Технопрома» в Новосибирске.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше