Скинься и получи ремонт дороги или школы. В Узбекистане с 2026 года запускается спорная инициатива

Большинство инициатив, которые обычно выдвигаются на «Открытый бюджет», связаны с ремонтом и реконструкцией школ, медицинских учреждений, строительством детских и спортивных площадок, а также асфальтированием дорог в махаллях. Теперь получается, чтобы привести в порядок школьный спортзал или обновить туалеты, 50% расходов должны собрать сами учителя или родители? Или врачи и медсестры, получающие и так скромную зарплату, будут готовы «скидываться» на ремонт поликлиники? Здравого смысла в этом немного — вряд ли кто-то согласится на такие условия.