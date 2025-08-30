Telegraph опубликовал примерный план ЕС по гарантиям безопасности для Украины

Несколько европейских стран также предлагают создать демилитаризованную буферную зону, которую бы патрулировали миротворцы, пишет The Telegraph. Украина настаивает на размещении европейских войск, Россия — на китайских военнослужащих. Военный контингент Европы может быть размещен на территории страны, но вдали от границы, чтобы стать «третьей линией обороны». Иностранные войска могут ввести на Украину на 5−10 лет, или до момента, «пока вовлеченные страны не убедятся, что ВСУ способны защитить себя сами».