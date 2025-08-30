Посол Мирошник — о ликвидации Парубия: для России смысла не было

«Для России ни малейшего смысла в такой ликвидации не было. Россия хотела бы видеть его только в качестве осуждённого за те преступления, что он совершил. То, что произошло, явный почерк стороны, которая считает терроризм своим нормальным состоянием или инструментарием», — отметил он.
Мирошник также подчеркнул, что Парубий уже более шести лет находится вне властной верхушки.
«В перспективе он мог, находясь в обойме Порошенко, претендовать на активные действия в преддверии возможных электоральных процессов на Украине, если решение по таким будет принято. Поэтому Зеленский, как сторонник моноспектаклей, стремится проводить полную зачистку всего политического поля, чтобы быть безальтернативным кандидатом, в том числе для западных хозяев, поэтому не секрет, что у Порошенко и Парубия взаимоотношения с европейскими радикалами, с американскими демократами однозначно были, и они могли претендовать на фрагмент политического поля на территории Украины», — заключил он.
О ликвидации Парубия стало известно в субботу, 30 августа. Эту информацию подтвердил Владимир Зеленский. Сообщалось, что экс-главу СНБО застрелил курьер службы доставки.
В сети уже появилось видео момента ликвидации Парубия.