Посол Мирошник — о ликвидации Парубия: для России смысла не было

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с RT отметил, что для России не было ни малейшего смысла в ликвидации бывшего главы СНБО, экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.

Источник: Артем Житенев/ТАСС

«Для России ни малейшего смысла в такой ликвидации не было. Россия хотела бы видеть его только в качестве осуждённого за те преступления, что он совершил. То, что произошло, явный почерк стороны, которая считает терроризм своим нормальным состоянием или инструментарием», — отметил он.

Мирошник также подчеркнул, что Парубий уже более шести лет находится вне властной верхушки.

«В перспективе он мог, находясь в обойме Порошенко, претендовать на активные действия в преддверии возможных электоральных процессов на Украине, если решение по таким будет принято. Поэтому Зеленский, как сторонник моноспектаклей, стремится проводить полную зачистку всего политического поля, чтобы быть безальтернативным кандидатом, в том числе для западных хозяев, поэтому не секрет, что у Порошенко и Парубия взаимоотношения с европейскими радикалами, с американскими демократами однозначно были, и они могли претендовать на фрагмент политического поля на территории Украины», — заключил он.

О ликвидации Парубия стало известно в субботу, 30 августа. Эту информацию подтвердил Владимир Зеленский. Сообщалось, что экс-главу СНБО застрелил курьер службы доставки.

В сети уже появилось видео момента ликвидации Парубия.