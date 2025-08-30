В администрации Новосибирска сообщили о переходе в мессенджер MAX

В мэрии отметили: мессенджер создаёт единое цифровое пространство — от внутренних командировок до связи с жителями.
Администрация Новосибирска переходит на отечественный мессенджер МАХ — это подтвердили РБК-Новосибирск в пресс-центре мэрии. Решение было анонсировано мэром Максимом Кудрявцевым ещё в июне, и теперь процесс запущен.
Как пояснили в городской администрации, переход позволит ускорить обмен информацией между департаментами, лучше контролировать сроки проектов и эффективнее взаимодействовать с подрядчиками.
МАХ поддерживает все популярные операционные системы и имеет веб-версию, что делает его удобным для работы на разных устройствах. В мэрии отметили: мессенджер создаёт единое цифровое пространство — от внутренних командировок до связи с жителями.
Ожидается, что использование МАХ повысит прозрачность власти и доступность городских услуг. Это часть масштабной стратегии по созданию единой экосистемы взаимодействия властей и горожан.
