Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом Китай, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Самолет, на борту которого находился глава государства, приземлился в китайском Тяньцзине в субботу, 30 августа.
Планируется, что Лукашенко в рамках своего визита примет участия в саммите в формате «ШОС плюс» — на нем будут присутствовать руководители стран-наблюдателей, международных организаций, а также приглашенные китайской стороной гости, всего более трех десятков человек.
Также 3 сентября глава государства по приглашению руководства Китая посетит праздничные мероприятия, которые посвящены 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
Он будет присутствовать на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
Во время своего нахождения в Китае Лукашенко также проведет ряд переговоров с другими главами государств. Отдельное внимание в ходе визита будет уделено развитию белорусско-китайского сотрудничества.