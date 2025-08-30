Ричмонд
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

Глава государства планирует принять участие в саммите ШОС, пообщаться с руководителями других стран, а также уделить внимание развитию сотрудничества Беларуси и Китая.

Источник: AP 2024

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом Китай, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Самолет, на борту которого находился глава государства, приземлился в китайском Тяньцзине в субботу, 30 августа.

Планируется, что Лукашенко в рамках своего визита примет участия в саммите в формате «ШОС плюс» — на нем будут присутствовать руководители стран-наблюдателей, международных организаций, а также приглашенные китайской стороной гости, всего более трех десятков человек.

Также 3 сентября глава государства по приглашению руководства Китая посетит праздничные мероприятия, которые посвящены 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

Он будет присутствовать на военном параде на площади Тяньаньмэнь.

Во время своего нахождения в Китае Лукашенко также проведет ряд переговоров с другими главами государств. Отдельное внимание в ходе визита будет уделено развитию белорусско-китайского сотрудничества.

