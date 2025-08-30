Поздравления Лукашенко с днем рождения появились на билбордах в Сербии

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Поздравления президенту Беларуси Александру Лукашенко с днем рождения разместили на рекламных щитах в центре Белграда и Нови-Сада в Сербии, сообщает консервативное движение «Наши», которое выступило организатором акции.
Как сообщается на сайте движения, поздравление разместили на билбордах «как выражение дружбы и поддержки сербского народа братской Беларуси и ее президенту».
Там также отметили, что белорусский лидер, которому сегодня исполнился 71 год, показал себя как искренний и большой друг сербского народа.
«В самые трудные моменты для Сербии Беларусь всегда стояла рядом с нами, а президент Лукашенко своими позициями и поступками ясно давал понять, что воспринимает Сербию как братскую страну», — сказано на сайте организации.
Движение «Наши» акцентирует внимание на том, что данной акцией подчеркивает важность сохранения традиционных связей между Сербией и Беларусью. Также отмечается, что в условиях серьезных политических вызовов сербская сторона должна сохранять верность своим настоящим союзникам.
«Наш народ хорошо понимает, что значит бороться за свободу и независимость, и поэтому с гордостью заявляем: С днем рождения, президент Лукашенко — тебя любит Сербия!» — подчеркнули организаторы акции.
Напомним, что в июле министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович во время визита в Белград сообщил об активизации двустороннего сотрудничества между двумя странами после периода затишья.
Также в конце ноября 2023 года Александр Лукашенко призвал обратить внимание на внешнеполитический курс сербских властей по вопросу поддержки Белградом европейских и американских санкций в отношении Минска.
При этом в декабре того же года президент Сербии Александр Вучич встретился с Лукашенко в Дубае и охарактеризовал Беларусь как дружественное государство.