Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерам добавят к выплатам в новом году

В Казахстане с 1 января 2026 года планируется повышение пенсионных выплат, сообщает интернет-портал El.kz. Соответствующие изменения заложены в проекте закона "О республиканском бюджете на 2026−2028.

Источник: EL.kz

В Казахстане с 1 января 2026 года планируется повышение пенсионных выплат, сообщает интернет-портал El.kz.

Соответствующие изменения заложены в проекте закона «О республиканском бюджете на 2026−2028 годы», обнародованном Министерством финансов.

Согласно документу, минимальная пенсия увеличится до 69 049 тенге, а минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 35 596 тенге. Кроме того, на 10% повысятся пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет.

В Минфине отмечают, что данные меры направлены на повышение уровня социальной защиты пожилых граждан и улучшение их материального положения.

Ранее мы рассказывали, изменится ли пенсионный возраст в 2026 году для женщин в Казахстане.