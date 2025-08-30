Пенсионерам добавят к выплатам в новом году

В Казахстане с 1 января 2026 года планируется повышение пенсионных выплат, сообщает интернет-портал El.kz.
Соответствующие изменения заложены в проекте закона «О республиканском бюджете на 2026−2028 годы», обнародованном Министерством финансов.
Согласно документу, минимальная пенсия увеличится до 69 049 тенге, а минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 35 596 тенге. Кроме того, на 10% повысятся пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет.
В Минфине отмечают, что данные меры направлены на повышение уровня социальной защиты пожилых граждан и улучшение их материального положения.
