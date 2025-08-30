Трамп заявил, что американских солдат не будет на Украине

«Наших солдат там не будет или чего-то другого», — сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller в ответ на соответствующий вопрос.
США готовы помогать в воздухе, но в основном там предполагается присутствие европейских самолетов, добавил он.
Президент США также заявил, что без гарантий безопасности «какого-либо рода» кризис не разрешится.
