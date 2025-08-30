Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что американских солдат не будет на Украине

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над Украиной военных самолетов США и Европы, но подчеркнул, что американских солдат на Украине не будет.

Источник: Reuters

«Наших солдат там не будет или чего-то другого», — сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller в ответ на соответствующий вопрос.

США готовы помогать в воздухе, но в основном там предполагается присутствие европейских самолетов, добавил он.

Президент США также заявил, что без гарантий безопасности «какого-либо рода» кризис не разрешится.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше