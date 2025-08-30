Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

«Произойдет трехсторонняя встреча. Насчет двухсторонней [встречи Путина и Зеленского] не знаю, но трехсторонняя будет», — сказал он.
Президент США добавил, что хотел бы провести аналогию.
«У вас есть ребенок, и на площадке, на детской площадке, есть другой ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они прекратили, а они продолжают качаться. Через некоторое время они очень рады остановиться», — сказал Трамп.
Материал дополняется.
