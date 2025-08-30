Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Саммит России США и Украины состоится, но встретятся ли российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский — неясно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп изданию Daily Caller.

Источник: Reuters

«Произойдет трехсторонняя встреча. Насчет двухсторонней [встречи Путина и Зеленского] не знаю, но трехсторонняя будет», — сказал он.

Президент США добавил, что хотел бы провести аналогию.

«У вас есть ребенок, и на площадке, на детской площадке, есть другой ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они прекратили, а они продолжают качаться. Через некоторое время они очень рады остановиться», — сказал Трамп.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше