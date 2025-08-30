Венгрия продолжает блокировать выделение Украине 6 млрд евро из Европейского фонда мира

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия продолжает блокировать выделение Украине военной помощи на 6 млрд евро из Европейского фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.
Глава МИД Венгрии сообщил журналистам, что на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Копенгагене на него оказывали сильное давление в вопросе 6 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве военной помощи для Украины. Он отметил, что правительство не допустит, чтобы деньги венгерского народа использовались для вооружения и финансирования украинской армии.
Исходя из этого, идею использования денег европейских налогоплательщиков из Европейского фонда мира на эти цели поддерживать они не будут. -0-